Атака РФ на Костянтинівку та Краматорськ: 1 загибла та 3 поранених, пошкоджені десятки будинків

Внаслідок російських авіаударів 23 січня 2025 року по Краматорську та Костянтинівці Донецької області загинула 53-річна жінка, ще троє людей отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі:О 04:20 окупанти нанесли авіаудар по приватному сектору в Костянтинівці. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Загинула 53-річна жінка, її 70-річний чоловік отримав контузію та осколкові поранення.

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фото: Донецька обласна прокуратура

Через 10 хвилин російська армія обстріляла Краматорськ. Боєприпас влучив у приватні домоволодіння, поранивши двох чоловіків віком 41 та 64 роки. Вони зазнали черепно-мозкових травм, струсу головного мозку та забійних ран. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків і 2 автомобілі. Прокуратура продовжує документувати наслідки злочинів РФ.

фото: Донецька обласна прокуратура

Ворог, за попередніми даними, використав авіабомби типу "ФАБ-250 з модулем УМПК".