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Атака РФ на Константиновку и Краматорск: 1 погибшая и 3 раненых, повреждены десятки домов

Анастасия ПроцЧетверг, 23 января 2025, 11:44
Атака РФ на Константиновку и Краматорск: 1 погибшая и 3 раненых, повреждены десятки домов
фото: Донецкая областная прокуратура

В результате российских авиаударов 23 января 2025 года по Краматорску и Константиновке Донецкой области погибла 53-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В 04:20 оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору в Константиновке. Один из снарядов попал в жилой дом. Погибла 53-летняя женщина, ее 70-летний муж получил контузию и осколочные ранения.

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фото: Донецкая областная прокуратура

Через 10 минут российская армия обстреляла Краматорск. Боеприпас попал в частные домовладения, ранив двух мужчин в возрасте 41 и 64 года. Они получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и убойные раны. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Также в результате обстрелов повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля. Прокуратура продолжает документировать последствия преступлений.

 
фото: Донецкая областная прокуратура

Враг, по предварительным данным, использовал авиабомбы типа "ФАБ-250 с модулем УМПК".

Донецкая областьпрокуратура
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