Росіяни підпалили колектор з сотнею своїх загиблих біля Часового Яру – ОТУ "Луганськ"

Окупанти ймовірно підпалили колектор з сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару Сил оборони, повідомив речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець.

Джерело: Запорожець у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами речника, у період з 4 по 8 січня Сили оборони України зафіксували активність росіян в районі труб каналу Сіверський Донець.

Реклама:

Пряма мова Запорожця: "Ворог використовував погодні умови-густий туман і обмежену видимість для прихованого переміщення через труби до колектора поблизу н.п. Калинівка, що неподалік Часового Яру. За 4 дні зафіксували переміщення понад 100 окупантів. За наявною інформацією, вони облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру".

Деталі: Він додав, що 9 січня по місцю скупчення окупантів завдали авіаційного удару.

Окупанти ймовірно підпалили колектор з сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару Сил оборони. Відео надане УП ОТУ "Луганськ" pic.twitter.com/6V8Q34npku РЕКЛАМА: January 23, 2025

"Внаслідок цього противник поніс втрати – ймовірно, до 100 осіб. Протягом двох діб після удару будь-який рух поблизу труб і колектора був відсутній. А 21 січня окупанти організували підпал у колекторі, імовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів. Задимлення та вогонь тривали близько п’яти годин", – повідомив речник ОТУ "Луганськ".