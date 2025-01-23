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Россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших возле Часового Яра – ОТГ "Луганск"

Ольга Кириленко, Ирина БалачукЧетверг, 23 января 2025, 12:21
Россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших возле Часового Яра – ОТГ Луганск
Скриншот из видео, предоставленного УП ОТГ "Луганск"

Оккупанты вероятно подожгли коллектор с сотней своих погибших вблизи Часового Яра, чтобы не забирать тела и скрыть такие большие потери в результате удара Сил обороны, сообщил спикер ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец.

Источник: Запорожец в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам спикера, в период с 4 по 8 января Силы обороны Украины зафиксировали активность россиян в районе труб канала Северский Донец.

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Прямая речь Запорожца: "Враг использовал погодные условия – густой туман и ограниченную видимость для скрытого перемещения через трубы к коллектору вблизи н.п. Калиновка, недалеко от Часового Яра. За 4 дня зафиксировали перемещение более 100 оккупантов. По имеющейся информации, они обустроились в коллекторе для будущих штурмовых действий в направлении Часового Яра".

Детали: Он добавил, что 9 января по месту скопления оккупантов нанесли авиационный удар.

"В результате противник понес потери – вероятно, до 100 человек. В течение двух суток после удара какое-либо движение вблизи труб и коллектора отсутствовало. А 21 января оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуационных мероприятий. Задымление и огонь продолжались около пяти часов", – сообщил спикер ОТГ "Луганск". 

 

Вооруженные силыДонецкая область
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