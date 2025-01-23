У Путіна відреагували на ультиматум Трампа
Четвер, 23 січня 2025, 12:27
У Кремлі прокоментували погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо не буде укладено угоду для завершення російсько-української війни.
Джерело: прессек Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Meduza, "Європейська правда"
Деталі: Пєсков сказав, що у Кремлі в заяві Трампа "особливо якихось нових елементів" не вбачають.
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Він заявив, що Трампу "подобаються санкційні методи", і що у свій перший термін він став "президентом Америки, який найчастіше вдавався" до таких інструментів.
Пєсков додав, що Росія залишається готовою до "рівноправного і шанобливого" діалогу зі США, який "мав місце" під час першого терміну Трампа. При цьому він сказав, що РФ чекає сигналів, "яких поки не надходило".
Передісторія:
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- 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".
- У перший день свого президентства Трамп заявив, що Володимир Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.
- Пізніше він оголосив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.