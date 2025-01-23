У Путіна відреагували на ультиматум Трампа

У Кремлі прокоментували погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо не буде укладено угоду для завершення російсько-української війни.

Джерело: прессек Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Meduza, "Європейська правда"

Деталі: Пєсков сказав, що у Кремлі в заяві Трампа "особливо якихось нових елементів" не вбачають.

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Він заявив, що Трампу "подобаються санкційні методи", і що у свій перший термін він став "президентом Америки, який найчастіше вдавався" до таких інструментів.

Пєсков додав, що Росія залишається готовою до "рівноправного і шанобливого" діалогу зі США, який "мав місце" під час першого терміну Трампа. При цьому він сказав, що РФ чекає сигналів, "яких поки не надходило".

Передісторія:

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