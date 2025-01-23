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У Путина отреагировали на ультиматум Трампа

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 12:27
У Путина отреагировали на ультиматум Трампа
Песков и Путин. фото Getty Images

В Кремле прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если не будет заключено соглашение для завершения российско-украинской войны.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Meduza, "Европейская правда"

Детали: Песков сказал, что в Кремле в заявлении Трампа "особенно каких-то новых элементов" не видят.

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Он заявил, что Трампу "нравятся санкционные методы", и что в свой первый срок он стал "президентом Америки, который чаще всего прибегал" к таким инструментам.

Песков добавил, что Россия остается готовой к "равноправному и уважительному" диалогу с США, который "имел место" во время первого срока Трампа. При этом он сказал, что Россия ждет сигналов, "которых пока не поступало".

Предыстория:

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ТрампПутинвойна
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