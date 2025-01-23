У Німеччині про намір Трампа швидко завершити війну: Україні спочатку потрібні гарантії безпеки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував, чи зуміють США забезпечити обіцяне новим президентом Дональдом Трампом припинення війни РФ проти України.

Джерело: Пісторіус в інтерв’ю DW, "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання про спроможність Трампа швидко завершити війну РФ проти України, очільник німецького Міноборони зазначив, що насамперед слід говорити про "припинення вогню, а потім про стійкий мир для України, а це означає, що Україні потрібні гарантії безпеки з боку всіх інших країн".

Реклама:

У разі невиконання такого сценарію ймовірність повторного нападу Росії "всього за кілька років" дуже висока, і саме з розв'язанням цієї проблеми Європі доведеться зіткнутися "найближчими місяцями і роками", попередив він.

Пісторіус також додав, що йому не подобається ідея публічних обговорень стратегії "щодо будь-яких переговорів на шляху до припинення вогню або навіть за його межами".

"Це не те, що ми маємо обговорювати публічно, тому що в іншому разі я можу надіслати електронного листа Володимиру Путіну, щоб повідомити йому про наші плани", – сказав він.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Пізніше він оголосив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.