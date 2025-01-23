В Германии о намерении Трампа быстро завершить войну: Украине сначала нужны гарантии безопасности

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал, сумеют ли США обеспечить обещанное новым президентом Дональдом Трампом прекращение войны РФ против Украины.

Источник: Писториус в интервью DW, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос о способности Трампа быстро завершить войну РФ против Украины, глава немецкого Минобороны отметил, что прежде всего следует говорить о "прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что Украине нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран".

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В случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России "всего за несколько лет" очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться "в ближайшие месяцы и годы", предупредил он.

Писториус также добавил, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии "относительно любых переговоров на пути к прекращению огня или даже за его пределами".

"Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу отправить электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", – сказал он.

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Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.