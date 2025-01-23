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Біля Великої Новосілки є ризик оперативного оточення Сил оборони – ОСУВ "Хортиця"

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 січня 2025, 14:56
Біля Великої Новосілки є ризик оперативного оточення Сил оборони – ОСУВ Хортиця
скриншот мапи Deep State

На Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.

Джерело: речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Велика Новосілка зараз перебуває у доволі скрутному становищі. Українські воїни роблять усе, щоб не допустити подальшого просування противника…

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Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, але робляться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалось заблокувати підходи до селища, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль".

Деталі: Трегубов пояснив, що особливі труднощі створює географічне розташування Великої Новосілки, а саме, що річка, яка перетинає селище, обмежує маневри.

Водночас Сили оборони розробляють варіанти, як цьому протидіяти.

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Офіцер додав, що головною проблемою є те, що на цьому напрямку, як і на багатьох інших, ворог має велику кількісну перевагу.

Пряма мова: "Вони постійно, так чи інакше, проводять ротації, "доливають" особового складу, поповнюють ті сили, що там вже розміщені, цей ресурс у них поки є. Він не настільки в надлишку, як був раніше, вони певним чином почали його економити чи не вперше за війну, особливо на Покровському напрямку помітно, але це не означає, що вони зараз у цьому плані в скруті. Це просто означає, що вони зараз, скажімо так, не "купаються" у зайвому ресурсі".

Донецька областьвійна
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