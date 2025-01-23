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Возле Великой Новоселки есть риск оперативного окружения Сил обороны – ОСУВ "Хортица"

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 14:56
Возле Великой Новоселки есть риск оперативного окружения Сил обороны – ОСУВ Хортица
скриншот карты Deep State

На Новопавловском направлении вблизи Большой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.

Источник: спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Великая Новоселка сейчас находится в довольно затруднительном положении. Украинские воины делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника...

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Полного окружения там нет. Есть риск оперативного окружения, но предпринимаются усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль".

Детали: Трегубов пояснил, что особые трудности создает географическое расположение Великой Новоселки, а именно, что река, которая пересекает поселок, ограничивает маневры.

В то же время Силы обороны разрабатывают варианты, как этому противодействовать.

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Офицер добавил, что главной проблемой является то, что на этом направлении, как и на многих других, враг имеет большое количественное преимущество.

Прямая речь: "Они постоянно, так или иначе, проводят ротации, "доливают" личный состав, пополняют те силы, которые там уже размещены, этот ресурс у них пока есть. Он не настолько в избытке, как был раньше, они определенным образом начали его экономить едва ли не впервые за войну, особенно на Покровском направлении заметно, но это не означает, что они сейчас в этом плане в затруднении. Это просто означает, что они сейчас, скажем так, не "купаются" в лишнем ресурсе".

Донецкая областьвойна
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