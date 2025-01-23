Сирський: На війні завжди бракує людей і зброї, але мусимо воювати наявними силами

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський пояснює, що на війні ніколи не буває "достатньо" сил і засобів, тому потрібно раціонально застосовувати наявний бойовий склад і озброєння.

Джерело: головком в інтерв’ю "Радіо Байрактар", оприлюдненому 23 січня

Деталі: На запитання журналіста щодо розкладу по силах і засобах, тобто, скільки українським Збройним силам не вистачає людей, техніки, зброї генерал відповів.

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Пряма мова: "Я не пригадаю жодної війни, коли вистачало би. Я сподіваюсь, що у наших ворогів теж не вистачає ще більше, ніж у нас. Тому – воюємо тим, чим маємо. І те, що маємо, ми повинні просто раціонально застосовувати".

Що передувало: Сирський заявив, що можливості мобілізації не покривають потребу в особовому складі на фронті, тому в піхоту переводять частину військовослужбовців, які займалися логістикою й забезпеченням.