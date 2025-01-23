Сырский: На войне всегда не хватает людей и оружия. Воюем тем, что имеем

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский объясняет, что на войне никогда не бывает "достаточно" сил и средств, поэтому нужно рационально применять имеющийся боевой состав и вооружение.

Источник: главком в интервью "Радио Байрактар", обнародованном 23 января

Детали: На вопрос журналиста относительно расклада по силам и средствам, то есть, сколько украинским Вооруженным силам не хватает людей, техники, оружия, генерал ответил.

Реклама:

Прямая речь: "Я не припомню ни одной войны, когда хватало бы. Я надеюсь, что у наших врагов тоже не хватает еще больше, чем у нас. Поэтому - воюем тем, что имеем. И то, что имеем, мы должны просто рационально применять".

Что предшествовало: Сырский заявил, что возможности мобилизации не покрывают потребность в личном составе на фронте, поэтому в пехоту переводят часть военнослужащих, которые занимались логистикой и обеспечением.