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Сырский за цензуру во время войны: "Не как в Северной Корее, но нужна"

Евгений КизиловЧетверг, 23 января 2025, 17:50
Сырский за цензуру во время войны: Не как в Северной Корее, но нужна
фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает необходимой цензуру во время войны, но не в такой экстремальной форме как в КНДР.

Источник: Сырский в интервью "Радио Байрактар"

Детали: Главком объяснил, что цензура во время войны однозначно нужна, но диктатуры, как в Северной Корее, он не хочет.

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Сырский напомнил, что даже закон о военном положении, который сейчас действует в Украине, содержит много соответствующих ограничений.

По его мнению, цензура особенно важна в современных условиях, когда люди имеют легкий доступ к информации.

Сырский привел пример, когда нужно было держать в тайне от врага детали операций ВСУ в Харьковской и Курской областях. Тогда благодаря тишине в эфире россияне думали, что украинская армия уже не способна на активные боевые действия.

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Он отметил, что действительно, "есть чувствительная информация, которую нельзя распространять", но в целом информировать общество о войне нужно, "чтобы люди понимали, что война здесь, рядом с нами".

Сырскийцензуравойна
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