Сирський розповів про найкритичніший момент оборони Києва – бої за Мощун

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який командував обороною Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії, вважає найкритичнішим моментом тієї кампанії бої за село Мощун Бучанського району.

Джерело: головком в інтерв’ю "Радіо Байрактар", оприлюдненому 23 січня

Пряма мова: "Їх (критичних митей –ред.) було багато, але по-моєму, найкритичніший момент був, коли йшли бої за Мощун. Це було вночі, коли противник готувався переправити як мінімум батальйон, тому що була велика кількість техніки, було наведено 5 понтонно-мостових переправ через Ірпінь і противник готувався подолати річку і перейти до широкомасштабних бойових дій у Мощуні. Він вже тоді мав декілька десятків морпіхів і порядка 15-20 одиниць БМД на нашому (правому) березі.

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Напевно, це була найбільш критична мить, коли техніка почала рухатись (я бачив це на моніторі, зйомка була з безпілотника), і ми бачили в тепловізор, це було в районі 22 години. Коли почали рухатись машини, ми вели вогонь з усього, що в нас було: артилерія стріляла… Головна задача була – зруйнувати переправи. І коли перша машина (ворога) повернула праворуч і пішла вздовж бойових порядків бронетехніки в сторону Гостомеля, я навіть не повірив, що це можливо, тому що готувались до найгіршого сценарію".

Деталі: За словами Сирського, тоді українським військовим вдалося зруйнувати дві переправи противника, залишалося три, але росіяни відмовилися від своїх намірів. В наступні дні обстановка почала покращуватись і врешті-решт ворог кинув своє обладнання і втік із Мощуна.

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