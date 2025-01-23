Сырский рассказал о самом критическом моменте обороны Киева – боях за Мощун

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, который командовал обороной Киева в начале полномасштабного вторжения России, считает самым критическим моментом той кампании бои за село Мощун Бучанского района.

Источник: главком в интервью "Радио Байрактар", обнародованном 23 января

Прямая речь: "Их (критических моментов -ред.) было много, но по-моему, самый критический был, когда шли бои за Мощун. Это было ночью, когда противник готовился переправить как минимум батальон, потому что было большое количество техники, было построено 5 понтонно-мостовых переправ через Ирпень и противник готовился преодолеть реку и перейти к широкомасштабным боевым действиям в Мощуне. Он уже тогда имел несколько десятков морпехов и порядка 15-20 единиц БМД на нашем (правом) берегу.

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Наверное, это был самый критический момент, когда техника начала двигаться (я видел это на мониторе, съемка была с беспилотника), и мы видели в тепловизор, это было в районе 22 часов, когда начали двигаться машины, мы вели огонь из всего, что у нас было: артиллерия стреляла... Главная задача была - разрушить переправы. И когда первая машина (врага) повернула направо и ушла вдоль боевых порядков бронетехники в сторону Гостомеля, я даже не поверил, что это возможно, потому что готовились к худшему сценарию".

Детали: По словам Сырского, тогда украинским военным удалось разрушить две переправы противника, оставалось три, но россияне отказались от своих намерений. В последующие дни обстановка начала улучшаться и в конце концов враг бросил свое оборудование и бежал из Мощуна.

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