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Армія РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині: є руйнування

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 січня 2025, 19:20
Армія РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині: є руйнування
Фото - Дніпропетровська ОВА

Російська армія 23 січня атакувала з важкої артилерії та безпілотниками Дніпропетровщину: пошкоджені житлові будинки.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "На Нікопольщині агресор бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені багатоповерхівка та приватна оселя.

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Зброя окупантів працювала й по населених пунктах Синельниківщини. Через артобстріл потрощена господарська споруда і житловий будинок. Через застосування ударного дрона зачепило легковий автомобіль".

Деталі: Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війнаобстріл
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