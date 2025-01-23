Армія РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині: є руйнування

Російська армія 23 січня атакувала з важкої артилерії та безпілотниками Дніпропетровщину: пошкоджені житлові будинки.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "На Нікопольщині агресор бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені багатоповерхівка та приватна оселя.

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Зброя окупантів працювала й по населених пунктах Синельниківщини. Через артобстріл потрощена господарська споруда і житловий будинок. Через застосування ударного дрона зачепило легковий автомобіль".

Деталі: Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.