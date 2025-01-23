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Армия РФ атаковала два района на Днепропетровщине: есть разрушения

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 января 2025, 19:20
Армия РФ атаковала два района на Днепропетровщине: есть разрушения
Фото - Днепропетровская ОВА

Российская армия 23 января атаковала из тяжелой артиллерии и беспилотниками Днепропетровскую область: повреждены жилые дома.

Источник: Днепропетровская ОВА

Дословно: "На Никопольщине агрессор бил по райцентру, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. Повреждены многоэтажка и частный дом.

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Оружие оккупантов работало и по населенным пунктам Синельниковского района. Из-за артобстрела разрушена хозяйственная постройка и жилой дом. Из-за применения ударного дрона задело легковой автомобиль".

Детали: Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Днепропетровская областьроссийско-украинская войнаобстрел
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