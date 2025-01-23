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Трамп порадив спитати в Росії, чи буде мирна угода цього року

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 19:54
Трамп порадив спитати в Росії, чи буде мирна угода цього року
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп порадив звернутися до РФ з питанням щодо термінів завершення війни в Україні.

Джерело: про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 23 січня, передає "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, чи можна очікувати "мирної угоди" між Україною та Росією до 2026 року, Трамп сказав: "Це вам треба спитати в Росії. Україна готова укласти угоду".

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"Просто щоб бути зрозумілим: це війна, яка ніколи не мала розпочатись. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалась. Вона ніколи не повинна була початись", – додав він.

Американський президент далі заявив, що за його попереднього терміну у Владіміра Путіна "не було можливості вторгнутись" в Україну.

"А коли я пішов з посади, стались погані речі, були сказані погані речі, багато дурощів повсюди – і ми опинились там, де опинились", – вважає Трамп.

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Адміністрація Дональда Трампа, як відомо, прагне домогтись якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча й визнає, що на це можуть піти місяці.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду".

Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

ТрампРосіявійнаУкраїна
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