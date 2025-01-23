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Трамп посоветовал спросить у России, будет ли мирное соглашение в этом году

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 23 января 2025, 19:54
Трамп посоветовал спросить у России, будет ли мирное соглашение в этом году
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп посоветовал обратиться к РФ с вопросом о сроках завершения войны в Украине.

Источник: об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, передает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, можно ли ожидать "мирного соглашения" между Украиной и Россией до 2026 года, Трамп сказал: "Это вам надо спросить у России. Украина готова заключить соглашение".

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"Просто чтобы быть понятным: это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Она никогда не должна была начаться", – добавил он.

Американский президент далее заявил, что при его предыдущем сроке у Владимира Путина "не было возможности вторгнуться" в Украину.

"А когда я ушел с должности, произошли плохие вещи, были сказаны плохие вещи, много глупостей повсюду – и мы оказались там, где оказались", – считает Трамп.

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Администрация Дональда Трампа, как известно, стремится добиться скорейшего завершения полномасштабного вторжения России в Украину, хотя и признает, что на это могут уйти месяцы.

В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение".

Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.

ТрампРосcиявойнаУкраина
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