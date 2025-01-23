Зеленський: Енергоресурси й нафта – це один із найважливіших ключів до миру

Президент України Володимир Зеленський відреагував на прагнення президента США Дональда Трампа домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Джерело: звернення Зеленського 23 січня

Пряма мова: "Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні.

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Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки".

Деталі: На думку Зеленського, Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.