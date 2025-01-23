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Зеленський: Енергоресурси й нафта – це один із найважливіших ключів до миру

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 січня 2025, 20:25
Зеленський: Енергоресурси й нафта – це один із найважливіших ключів до миру
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на прагнення президента США Дональда Трампа домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Джерело: звернення Зеленського 23 січня

Пряма мова: "Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні.

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Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки".

Деталі: На думку Зеленського, Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.

Зеленськийвійнанафта
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