Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Энергоресурсы и нефть – это один из важнейших ключей к миру

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 января 2025, 20:25
Зеленский: Энергоресурсы и нефть – это один из важнейших ключей к миру
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стремление президента США Дональда Трампа добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

Источник: обращение Зеленского 23 января

Прямая речь: "Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего по Соединенным Штатам Америки и нашим европейским партнерам. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное – не сбавлять обороты и давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, который виноват в этой войне.

Реклама:

Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию. Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть – это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности".

Детали: По мнению Зеленского, Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам.

Зеленскийвойнанефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Зеленский
Зеленский уточнил, что вероятное количество миротворцев будет зависеть от размеров украинской армии
Зеленский: Завершение войны должно быть победой Трампа, а не Путина
Зеленский о возможном сокращении помощи США: Пока изменений нет
Последние новости
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
Все новости...
Реклама:
Реклама: