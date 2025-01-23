Зеленский: Энергоресурсы и нефть – это один из важнейших ключей к миру

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стремление президента США Дональда Трампа добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

Источник: обращение Зеленского 23 января

Прямая речь: "Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего по Соединенным Штатам Америки и нашим европейским партнерам. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное – не сбавлять обороты и давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, который виноват в этой войне.

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Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию. Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть – это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности".

Детали: По мнению Зеленского, Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам.