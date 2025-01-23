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Пентагон: Призупинення програм допомоги не стосується постачань зброї Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 20:49
Пентагон: Призупинення програм допомоги не стосується постачань зброї Україні
фото: Getty Images

Указ президента США Дональда Трампа про призупинення на 90 днів програм міжнародної допомоги не впливає на збройну підтримку України.

Джерело: про це "Голосу Америки" повідомили в пресслужбі Пентагону, пише "Європейська правда"

Деталі: Оборонне відомство США пояснило, що безпекова допомога Україні "не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки".

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Таким чином, указ Трампа не впливає на контракти на виготовлення зброї для України за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), укладені за адміністрації Джо Байдена.

Також, пояснюють у "Голосі Америки", указ не стосується залишкового і раніше запланованого постачання зброї зі складів США за повноваженнями президента зі скорочень запасів (PDA), оголошене Байденом.

У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

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Після цього сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс висловив побоювання, що указ Трампа може поставити під загрозу допомогу Україні на зимовий період.

В українському МЗС заявили, що зʼясовують наслідки указу для допомоги Києву в американської сторони.

СШАУкраїназброявійна
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