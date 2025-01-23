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Пентагон: Приостановка программ помощи не касается поставок оружия Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 23 января 2025, 20:49
Пентагон: Приостановка программ помощи не касается поставок оружия Украине
фото: Getty Images

Указ президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней программ международной помощи не влияет на программы поставок вооружений Украине.

Источник: об этом "Голосу Америки" сообщили в пресс-службе Пентагона, пишет "Европейская правда"

Детали: Оборонное ведомство США объяснило, что помощь по безопасности Украине "не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки".

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Таким образом, указ Трампа не влияет на контракты на изготовление оружия для Украины по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), заключенные при администрации Джо Байдена.

Также, поясняют в "Голосе Америки", указ не касается остаточной и ранее запланированной поставки оружия со складов США по полномочиям президента по сокращению запасов (PDA), объявленной Байденом.

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

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После этого сенатор от Демократической партии США Крис Кунс выразил опасения, что указ Трампа может поставить под угрозу помощь Украине на зимний период.

В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.

СШАУкраинаоружиевойна
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