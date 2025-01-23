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Росіяни окупували ще одне село дорогою до Дніпропетровщини – DeepState

Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 21:26
Росіяни окупували ще одне село дорогою до Дніпропетровщини – DeepState
мапа: DeepState

Проєкт DeepState повідомляє, що оборонна операція у Нововасилівці Донецької області завершена, бо село окупував ворог.

Джерело: DeepState у соцмережах

Деталі: За даними проєкту, після окупації цього населеного пункту росіяни продовжили штурмові дії на сусідню Успенівку.

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мапа DeepState

Як пише DeepState, 59 ОМПБр більше місяця у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримувала майже цілу дивізію ворога біля Нововасилівки. На підсилення російського наступу було відправлено додатково батальйон спецназу та групи бригади ГРУ.

Дослівно: "Комплектація кожного ворожого організму складала від 92%. Для відомостей, один з полків проходив відновлення у Авдіївці і за 10 днів відновив всі втрати".

Більше деталей: Автори проєкту зазначають, що у Нововасилівці вдалося стримати ворога і виграти час. На жаль, у Силах оборони є теж чимало загиблих, але у росіян їх значно більше.

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мапа - deepstate

Донецька областьокупаціявійна
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