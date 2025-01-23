Россияне оккупировали еще одно село по дороге в Днепропетровскую область – DeepState

Проект DeepState сообщает, что оборонительная операция в Нововасильевке Донецкой области завершена, потому что село оккупировал враг.

Источник: DeepState в соцсетях

Детали: По данным проекта, после оккупации этого населенного пункта россияне продолжили штурмовые действия на соседнюю Успеновку.

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карта DeepState

Как пишет DeepState, 59 ОМПБр больше месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживала почти целую дивизию врага у Нововасильевки. На усиление российского наступления было отправлено дополнительно батальон спецназа и группы бригады ГРУ.

Дословно: "Комплектация каждого вражеского организма составляла от 92%. К сведению, один из полков проходил восстановление в Авдеевке и за 10 дней восстановил все потери".

Больше деталей: Авторы проекта отмечают, что в Нововасильевке удалось сдержать врага и выиграть время. К сожалению, в Силах обороны тоже немало погибших, но у россиян их значительно больше.

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