Россияне оккупировали еще одно село по дороге в Днепропетровскую область – DeepState
Проект DeepState сообщает, что оборонительная операция в Нововасильевке Донецкой области завершена, потому что село оккупировал враг.
Источник: DeepState в соцсетях
Детали: По данным проекта, после оккупации этого населенного пункта россияне продолжили штурмовые действия на соседнюю Успеновку.
Как пишет DeepState, 59 ОМПБр больше месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживала почти целую дивизию врага у Нововасильевки. На усиление российского наступления было отправлено дополнительно батальон спецназа и группы бригады ГРУ.
Дословно: "Комплектация каждого вражеского организма составляла от 92%. К сведению, один из полков проходил восстановление в Авдеевке и за 10 дней восстановил все потери".
Больше деталей: Авторы проекта отмечают, что в Нововасильевке удалось сдержать врага и выиграть время. К сожалению, в Силах обороны тоже немало погибших, но у россиян их значительно больше.