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Россияне оккупировали еще одно село по дороге в Днепропетровскую область – DeepState

Евгений КизиловЧетверг, 23 января 2025, 21:26
Россияне оккупировали еще одно село по дороге в Днепропетровскую область – DeepState
карта: DeepState

Проект DeepState сообщает, что оборонительная операция в Нововасильевке Донецкой области завершена, потому что село оккупировал враг.

Источник: DeepState в соцсетях

Детали: По данным проекта, после оккупации этого населенного пункта россияне продолжили штурмовые действия на соседнюю Успеновку.

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карта DeepState

Как пишет DeepState, 59 ОМПБр больше месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживала почти целую дивизию врага у Нововасильевки. На усиление российского наступления было отправлено дополнительно батальон спецназа и группы бригады ГРУ.

Дословно: "Комплектация каждого вражеского организма составляла от 92%. К сведению, один из полков проходил восстановление в Авдеевке и за 10 дней восстановил все потери".

Больше деталей: Авторы проекта отмечают, что в Нововасильевке удалось сдержать врага и выиграть время. К сожалению, в Силах обороны тоже немало погибших, но у россиян их значительно больше.

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Российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью
карта - deepstate

Донецкая областьоккупациявойна
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