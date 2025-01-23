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МЗС прокоментувало "Майдан у Словаччині": Фіцо витягнув із шафи щось давно зіпсоване

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 23 січня 2025, 22:10
МЗС прокоментувало Майдан у Словаччині: Фіцо витягнув із шафи щось давно зіпсоване
Георгій Тихий. Фото з сайту МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий вважає, що премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявами про нібито підготовку "держперевороту" в країні намагається консолідувати свій електорат.

Джерело: Тихий сказав на брифінгу в четвер, 23 січня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Тихого, Україна розцінює заяви Фіцо про підготовку "держперевороту" як "намагання залякувати словацьке суспільство і консолідувати свій електорат, не більше і не менше".

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"Але мені здається, що прем'єр-міністру Словаччини варто звернути увагу на свої власні дії, які збурюють людей в його країні і проаналізувати, чому так відбувається. Тобто чому його власні дії призводять до невдоволення людей в його країні. І там він знайде відповіді", – зауважив він.

Речник МЗС нагадав, що під час Революції Гідності в Україні також поширювали фейки про проплачених протестувальників і "підготовлених бойовиків".

"Це тоді не було смішно, а зараз мені здається, що це просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось таке, що давно зіпсувалося і вже не красиво таке використовувати, як на мене, на публіці", – підсумував Тихий.

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Нагадаємо, у середу 22 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про "групу експертів", яка буцімто готує "Майдан" у Словаччині та анонсував превентивні заходи щодо протестів. 

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтримав заяви прем’єра про нібито підготовку держперевороту в країні, зазначивши, що "ситуація серйозна".

МЗССловаччина
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