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МИД прокомментировало "Майдан в Словакии": Фицо вытащил из шкафа что-то давно испорченное

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 23 января 2025, 22:10
МИД прокомментировало Майдан в Словакии: Фицо вытащил из шкафа что-то давно испорченное
Георгий Тихий. Фото с сайта МИД

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий считает, что словацкий премьер Роберт Фицо заявлениями о якобы подготовке "госпереворота" в стране пытается консолидировать свой электорат.

Источник: Тихий сказал на брифинге в четверг, 23 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Тихого, Украина расценивает заявления Фицо о подготовке "госпереворота" как "попытку запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат, не больше и не меньше".

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"Но мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы", – отметил он.

Представитель МИД напомнил, что во время Революции Достоинства в Украине также распространяли фейки о проплаченных протестующих и "подготовленных боевиках".

"Это тогда не было смешно, а сейчас мне кажется, что это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то такое, что давно испортилось и уже не красиво такое использовать, как по мне, на публике", – подытожил Тихий.

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Напомним, в среду 22 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о "группе экспертов", которая якобы готовит "Майдан" в Словакии и анонсировал превентивные меры по протестам.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал заявления премьера о якобы подготовке госпереворота в стране, отметив, что "ситуация серьезная".

МИДСловакия
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