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Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 січня 2025, 22:40
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку
Фото - Корпус морської піхоти

Від початку доби 23 січня на фронті відбулось 119 бойових зіткнень. Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириста обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки, досі триває боєзіткнення.

Сім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок.

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На Сіверському напрямку в районі Івано-Дар’ївки та Білогорівки наші захисники відбили два ворожих штурми.

На Краматорському напрямку противник здійснив два штурми позицій наших захисників. Ворожа активність окупантів проявлялася в районі Часового Яру.

В районах Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 63 наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сім ворожих штурмів відбили наші захисники на Новопавлівському напрямку, ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві штурмових дії, які успішно відбили наші захисники.

На Курщині українські захисники відбили 12 атак загарбницьких військ, окрім цього ворог завдав 24 авіаційних удари, скинувши при цьому 38 КАБ, здійснив 358 обстрілів позицій наших військ та цивільної інфраструктури на території Росії.

Генштаббойові діївійна
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