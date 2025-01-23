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Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 января 2025, 22:40
Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении
Фото - Корпус морской пехоты

С начала суток 23 января на фронте состоялось 119 боевых столкновений. Враг интенсивно атакует на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов с применением пяти ракет и 86 КАБ, использовал для ударов 863 дроны-камикадзе и совершил более четырех тысяч четыреста обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцов.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки, до сих пор продолжается боестолкновение.

Семь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Ямполовки, Новоегоровки, Зеленого Гая и Копанок.

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На Северском направлении в районе Ивано-Дарьевки и Белогоровки наши защитники отбили два вражеских штурма.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма позиций наших защитников. Вражеская активность оккупантов проявлялась в районе Часового Яра.

В районах Дилиевки, Крымского, Щербиновки и Торецка враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 63 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лисовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Семь вражеских штурмов отбили наши защитники на Новопавловском направлении, враг атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении враг совершил два штурмовых действия, которые успешно отбили наши защитники.

На Курщине украинские защитники отбили 12 атак захватнических войск, кроме этого враг нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 38 КАБ, совершил 358 обстрелов позиций наших войск и гражданской инфраструктуры на территории России.

Генштаббоевые действиявойна
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