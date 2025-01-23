Трамп розсекретив документи про вбивства двох Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга – молодшого

Президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів про вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга – молодшого.

Джерело: Bloomberg, указ на сайті Білого Дому

Деталі: Трамп обіцяв оприлюднити документи ще під час свого першого терміну на посаді президента. Але зрештою поступився проханням Центрального розвідувального управління зберегти більшу частину матеріалів у таємниці.

Реклама:

Під час останньої передвиборчої кампанії Трамп поновив обіцянку про розсекречення. В указі Трамп заявив, що розсекречення цих даних відповідає суспільним інтересам.

Пряма мова Трампа: "Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга – молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду".

Деталі: Протягом наступних 15 днів директор національної розвідки та генеральний прокурор мають представити Трампу план про повне оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, а впродовж 45 днів – що стосуються вбивств сенатора Роберта Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга – молодшого.

РЕКЛАМА:

Довідково: