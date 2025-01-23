Трамп розсекретив документи про вбивства двох Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга – молодшого
Президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів про вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга – молодшого.
Джерело: Bloomberg, указ на сайті Білого Дому
Деталі: Трамп обіцяв оприлюднити документи ще під час свого першого терміну на посаді президента. Але зрештою поступився проханням Центрального розвідувального управління зберегти більшу частину матеріалів у таємниці.
Під час останньої передвиборчої кампанії Трамп поновив обіцянку про розсекречення. В указі Трамп заявив, що розсекречення цих даних відповідає суспільним інтересам.
Пряма мова Трампа: "Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга – молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду".
Деталі: Протягом наступних 15 днів директор національної розвідки та генеральний прокурор мають представити Трампу план про повне оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, а впродовж 45 днів – що стосуються вбивств сенатора Роберта Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга – молодшого.
Довідково:
- Убивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас). Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.
- Протягом десяти місяців убивство розслідувала спеціально скликана комісія, яка прийшла до висновку, що злочин скоїв злочинець-одинак Лі Гарві Освальд. Наступні офіційні розслідування підтвердили, що вбивцею був Освальд, але, ймовірно, за ним стояли якісь змовники.
- Роберт Кеннеді помер 6 червня 1968 року після смертельного вогнепального поранення, одержаного 5 червня відразу після виголошення ним промови з приводу перемоги на попередніх виборах у штаті Каліфорнія.
- Досі невідомо, хто саме зробив смертельний постріл у Роберта Кеннеді, адже офіційно вбивцею визнали Серхана Серхана, який стріляв спереду, тоді як смертельний постріл був здійснений ззаду з близької відстані.
- Мартіна Лютера Кінга – молодшого, видатного борця за права людини, убили 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі. Його застрелили на балконі готелю "Лоррейн", де він перебував під час кампанії на підтримку страйкуючих робітників-санітарів.
- Снайперська куля влучила в голову – він помер у лікарні. Офіційно вбивцею вважають Джеймса Ерла Рея, який визнав себе винним, але згодом намагався відмовитися від зізнання, заявляючи, що його підставили. Смерть Кінга спричинила масові протести та заворушення по всіх Сполучених Штатах.