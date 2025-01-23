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Трамп рассекретил документы об убийствах двух Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 января 2025, 23:09
Трамп рассекретил документы об убийствах двух Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего
Дональд Трамп. Фото - het Strange/Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийствах 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга - младшего.

Источник: Bloomberg, указ на сайте Белого Дома

Детали: Трамп обещал обнародовать документы еще во время своего первого срока на посту президента. Но в конце концов уступил просьбе Центрального разведывательного управления сохранить большую часть материалов в тайне.

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Во время последней предвыборной кампании Трамп возобновил обещание о рассекречивании. В указе Трамп заявил, что рассекречивание этих данных отвечает общественным интересам.

Прямая речь Трампа: "Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и пастора Мартина Лютера Кинга – младшего федеральное правительство не обнародовало для общественности все свои записи, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды".

Детали: В течение следующих 15 дней директор национальной разведки и генеральный прокурор должны представить Трампу план о полном обнародовании записей, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, а в течение 45 дней – касающихся убийств сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего.

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Справка:

  • Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено 22 ноября 1963 года, в Далласе (штат Техас). Кеннеди смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он вместе с женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.
  • В течение десяти месяцев убийство расследовала специально созванная комиссия, которая пришла к выводу, что преступление совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд. Последующие официальные расследования подтвердили, что убийцей был Освальд, но, вероятно, за ним стояли какие-то заговорщики.
  • Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 года после смертельного огнестрельного ранения, полученного 5 июня сразу после произнесения им речи по поводу победы на предыдущих выборах в штате Калифорния.
  • До сих пор неизвестно, кто именно сделал смертельный выстрел в Роберта Кеннеди, ведь официально убийцей признали Серхана Серхана, который стрелял спереди, тогда как смертельный выстрел был осуществлен сзади с близкого расстояния.
  • Мартина Лютера Кинга – младшего, выдающегося борца за права человека, убили 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Его застрелили на балконе отеля "Лоррейн", где он находился во время кампании в поддержку бастующих рабочих-санитаров.
  • Снайперская пуля попала в голову – он умер в больнице. Официально убийцей считают Джеймса Эрла Рэя, который признал себя виновным, но впоследствии пытался отказаться от признания, заявляя, что его подставили. Смерть Кинга вызвала массовые протесты и беспорядки по всем Соединенным Штатам.

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