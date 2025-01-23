Трамп рассекретил документы об убийствах двух Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийствах 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга - младшего.

Источник: Bloomberg, указ на сайте Белого Дома

Детали: Трамп обещал обнародовать документы еще во время своего первого срока на посту президента. Но в конце концов уступил просьбе Центрального разведывательного управления сохранить большую часть материалов в тайне.

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Во время последней предвыборной кампании Трамп возобновил обещание о рассекречивании. В указе Трамп заявил, что рассекречивание этих данных отвечает общественным интересам.

Прямая речь Трампа: "Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и пастора Мартина Лютера Кинга – младшего федеральное правительство не обнародовало для общественности все свои записи, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды".

Детали: В течение следующих 15 дней директор национальной разведки и генеральный прокурор должны представить Трампу план о полном обнародовании записей, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, а в течение 45 дней – касающихся убийств сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего.

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