У Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.

Джерело: Міноборони РФ, російські телеграм-канали

Деталі: У російському Міноборони повідомили, що засоби ППО начебто знищили 49 безпілотників. Йдеться про Курську область, Брянську, Бєлгородську та тимчасово окупований Крим.

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Також у соцмережах повідомили про, що безпілотники атакували Рязанську область, вибухи пролунали біля місцевої нафтобази "РНПК". Кажуть, над нафтобазою збили вже щонайменше 10 дронів.

У РФ повідомили про атаку безпілотників на Курську, Рязанську та Брянську області

Відео із російських телеграм-каналів pic.twitter.com/XefVbZc5O7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 23, 2025

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Оновлено: Вночі 24 січня росіські пабліки повідомили про пожежу в районі ТЕЦ і нафтозаводу в Рязані після атаки БпЛА.

Губернатор Рязанської області заявив, що триває ліквідація наслідків повітряної атаки.