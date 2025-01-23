Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ повідомили про атаку безпілотників на Курську, Рязанську та Брянську області

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Четвер, 23 січня 2025, 23:43
У РФ повідомили про атаку безпілотників на Курську, Рязанську та Брянську області
Вибух поблизу НПЗ в Рязані. Скриншот із відео

У Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.

Джерело: Міноборони РФ, російські телеграм-канали

Деталі: У російському Міноборони повідомили, що засоби ППО начебто знищили 49 безпілотників. Йдеться про Курську область, Брянську, Бєлгородську та тимчасово окупований Крим.

Реклама:

Також у соцмережах повідомили про, що безпілотники атакували Рязанську область, вибухи пролунали біля місцевої нафтобази "РНПК". Кажуть, над нафтобазою збили вже щонайменше 10 дронів.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Вночі 24 січня росіські пабліки повідомили про пожежу в районі ТЕЦ і нафтозаводу в Рязані після атаки БпЛА.

Губернатор Рязанської області заявив, що триває ліквідація наслідків повітряної атаки.

російсько-українська війнаРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Білий дім: Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США
"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Усі новини...
Трамп порадив спитати в Росії, чи буде мирна угода цього року
Зеленський: Енергоресурси й нафта – це один із найважливіших ключів до миру
Росіяни окупували ще одне село дорогою до Дніпропетровщини – DeepState
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку
Останні новини
09:41
У Берліні страйкують працівники громадського транспорту: не їздять метро, трамваї і автобуси
09:34
Росіяни запустили по Україні понад 100 дронів, 57 вдалося знищити
09:32
Посли ЄС шукають компроміс з Угорщиною: енергобезпека в обмін на продовження санкцій проти Росії
09:27
Нафта падає в ціні, оскільки Трамп повторно закликав ОПЕК знизити ціни
09:25
"Найважливіший реліз Apple цього року": Apple готує до випуску HomePod з екраном
09:12
У Норвегії арештували п'ятьох поляків, які запускали дрони біля військової бази
08:51
фото Пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки – наслідки російської атаки у Дніпрі і області
08:47
Білий дім оголосив про продовження угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном
08:38
За минулу добу найінтенсивніше росіяни атакували на Краматорському та Покровському напрямках – Генштаб
08:35
Швеція затримала судно після пошкодження латвійського підводного кабелю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: