В РФ сообщили об атаке беспилотников на Курскую, Рязанскую и Брянскую области

Взрыв вблизи НПЗ в Рязани. Скриншот из видео

В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.

Источник: Минобороны РФ, российские телеграмм-каналы

Детали: В российском Минобороны сообщили, что средства ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской области, Брянской, Белгородской и временно оккупированном Крыме.

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Также в соцсетях сообщили о, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы "РНПК". Говорят, над нефтебазой сбили уже не менее 10 дронов.

У РФ повідомили про атаку безпілотників на Курську, Рязанську та Брянську області

Відео із російських телеграм-каналів pic.twitter.com/XefVbZc5O7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 23, 2025

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Обновлено: Ночью 24 января российские паблики сообщили о пожаре в районе ТЭЦ и нефтезавода в Рязани после атаки БПЛА.

Губернатор Рязанской области заявил, что продолжается ликвидация последствий воздушной атаки.