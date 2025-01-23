В РФ сообщили об атаке беспилотников на Курскую, Рязанскую и Брянскую области
В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.
Источник: Минобороны РФ, российские телеграмм-каналы
Детали: В российском Минобороны сообщили, что средства ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской области, Брянской, Белгородской и временно оккупированном Крыме.
Также в соцсетях сообщили о, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы "РНПК". Говорят, над нефтебазой сбили уже не менее 10 дронов.
У РФ повідомили про атаку безпілотників на Курську, Рязанську та Брянську області— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 23, 2025
Відео із російських телеграм-каналів pic.twitter.com/XefVbZc5O7
Обновлено: Ночью 24 января российские паблики сообщили о пожаре в районе ТЭЦ и нефтезавода в Рязани после атаки БПЛА.
Губернатор Рязанской области заявил, что продолжается ликвидация последствий воздушной атаки.