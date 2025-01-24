Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки, виникли пожежі – ОВА
П'ятниця, 24 січня 2025, 04:00
Через атаку російських ударних дронів у Київській області пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок, сталися пожежі.
Джерело: виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник
Пряма мова Калашника: "Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах".
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Деталі: Калашник додав, що проведена евакуацію мешканців будинку.
За його даними, в іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м кв.