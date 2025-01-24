Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки, виникли пожежі – ОВА

Через атаку російських ударних дронів у Київській області пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок, сталися пожежі.

Джерело: виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник

Пряма мова Калашника: "Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах".

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фото: КОВА

Деталі: Калашник додав, що проведена евакуацію мешканців будинку.

За його даними, в іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м кв.