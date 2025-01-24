В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары – ОВА

Из-за атаки российских ударных дронов в Киевской области повреждены многоэтажка и частный дом, произошли пожары.

Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник

Прямая речь Калашника: "В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах".

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фото: КОВА

Детали: Калашник добавил, что проведена эвакуацию жильцов дома.

По его данным, в другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м кв.