ЗСУ знешкодили 1 500 окупантів за добу
П'ятниця, 24 січня 2025, 07:35
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 500 окупантів та 39 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 826 820 (+1 500) осіб,
- танків – 9 852 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 20 508 (+11) од,
- артилерійських систем – 22 295 (+39) од,
- РСЗВ – 1 263 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 162 (+51) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 992 (+87) од,
- спеціальної техніки – 3 715 (+1) од.
Дані уточнюються.