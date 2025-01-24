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ЗСУ знешкодили 1 500 окупантів за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 24 січня 2025, 07:35
ЗСУ знешкодили 1 500 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 500 окупантів та 39 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 826 820 (+1 500) осіб,
  • танків – 9 852 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 20 508 (+11) од,
  • артилерійських систем – 22 295 (+39) од,
  • РСЗВ – 1 263 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 162 (+51) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 992 (+87) од,
  • спеціальної техніки – 3 715 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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