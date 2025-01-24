ВСУ обезвредили 1 500 оккупантов за сутки
Пятница, 24 января 2025, 07:35
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 500 оккупантов и 39 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 826 820 (+1 500) человек,
- танков – 9 852 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 20 508 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 22 295 (+39) ед,
- РСЗО – 1 263 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 162 (+51) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 992 (+87) ед,
- специальной техники – 3 715 (+1) ед.
Данные уточняются.