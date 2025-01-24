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ВСУ обезвредили 1 500 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 24 января 2025, 07:35
ВСУ обезвредили 1 500 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 500 оккупантов и 39 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 826 820 (+1 500) человек,
  • танков – 9 852 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 508 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 22 295 (+39) ед,
  • РСЗО – 1 263 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 162 (+51) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 992 (+87) ед,
  • специальной техники – 3 715 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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