Росіяни вдарили по Нікопольщині: пошкодили підприємства, магазин і житло

Уночі 24 січня російські окупанти 5 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області – пошкодили підприємства, жилові будинки, магазин та ЛЕП.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "За ніч російська армія п'ять разів била по Нікопольщині. Обстрілювала з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Агресор поцілив по Нікополю, Червоногригорівській і Мирівській громадах".

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Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: За словами Лисака, минулося без постраждалих, але пошкоджені підприємства, багатоповерхівка, приватний будинок, господарська споруда, ринок, магазин, трактор і авто. Також зачепило лінію електропередач.