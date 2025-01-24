Росіяни вдарили по Нікопольщині: пошкодили підприємства, магазин і житло
П'ятниця, 24 січня 2025, 07:55
Уночі 24 січня російські окупанти 5 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області – пошкодили підприємства, жилові будинки, магазин та ЛЕП.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова очільника області: "За ніч російська армія п'ять разів била по Нікопольщині. Обстрілювала з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Агресор поцілив по Нікополю, Червоногригорівській і Мирівській громадах".
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Деталі: За словами Лисака, минулося без постраждалих, але пошкоджені підприємства, багатоповерхівка, приватний будинок, господарська споруда, ринок, магазин, трактор і авто. Також зачепило лінію електропередач.