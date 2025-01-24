Россияне ударили по Никопольщине: повредили предприятия, магазин и жилье

Ночью 24 января российские оккупанты 5 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – повредили предприятия, жилые дома, магазин и ЛЭП.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "За ночь российская армия пять раз била по Никопольщине. Обстреливала из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Агрессор попал по Никополю, Червоногригорьевской и Мировской общинах".

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Фото из Telegram Сергея ЛЫсака

Детали: По словам Лысака, обошлось без пострадавших, но повреждены предприятия, многоэтажка, частный дом, хозяйственная постройка, рынок, магазин, трактор и авто. Также задело линию электропередач.