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Найбільше боєзіткнень за добу сталося на Торецькому та Покровському напрямку – Генштаб

Українська правдаП'ятниця, 24 січня 2025, 08:53
Найбільше боєзіткнень за добу сталося на Торецькому та Покровському напрямку – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував на фронті 125 бойових зіткнень. Найінтенсивніше російські війська атакують біля Покровська, а також на Торецькому, Лиманському та Куп'янському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні та 58 авіаційних ударів, зокрема, залучив 5 ракет та скинув 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, залучив для ураження 2261 дрон-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку росіяни здійснили 1 атаку в районі Липців.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 7 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок.

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На Краматорському напрямку окупанти 2 рази атакували в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак біля Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 63 наступальні дії біля Водяного Другого, Миролюбівки, Мирнограда, Проміня, Лисівки, Відродження, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного, Улаклів та Янтарного.

На Новопавлівському напрямку відбито 7 атак РФ поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку українські бійці зупинили 2 спроби атак окупантів.

На Курському напрямку сталося 13 боєзіткнень. Росіяни завдали 29 авіаударів, використали 46 керованих авіабомб і здійснили 407 артилерійських обстрілів.

російсько-українська війнаокупаціяГенштаб
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