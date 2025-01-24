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Больше всего боестолкновений за сутки произошло на Торецком и Покровском направлении – Генштаб

Украинская правдаПятница, 24 января 2025, 08:53
Больше всего боестолкновений за сутки произошло на Торецком и Покровском направлении – Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал на фронте 125 боевых столкновений. Наиболее интенсивно российские войска атакуют возле Покровска, а также на Торецком, Лиманском и Купянском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 58 авиационных ударов, в частности, привлек 5 ракет и сбросил 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, привлек для поражения 2261 дрон-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении россияне совершили 1 атаку в районе Липцов.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 9 атак неподалеку Двуречной, Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 7 раз, пытаясь прорвать оборону ВСУ у Ямполовки, Новоегоровки, Зеленого Гая и Копанок.

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На Краматорском направлении оккупанты 2 раза атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак возле Дилиевки, Крымского, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении украинские военные остановили 63 наступательные действия у Водяного Второго, Миролюбовки, Мирнограда, Променя, Лысовки, Возрождения, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении отражено 7 атак РФ вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении украинские бойцы остановили 2 попытки атак оккупантов.

На Курском направлении произошло 13 боестолкновений. Россияне нанесли 29 авиаударов, использовали 46 управляемых авиабомб и осуществили 407 артиллерийских обстрелов.

российско-украинская войнаоккупацияГенштаб
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