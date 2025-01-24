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Європейці хочуть, щоб війська США були серед потенційних миротворчих сил в Україні – Bloomberg

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 24 січня 2025, 10:26
Європейці хочуть, щоб війська США були серед потенційних миротворчих сил в Україні – Bloomberg
Президент США Дональд Трамп оглядає війська під час церемонії інавгурації 20 січня в Капітолії у Вашингтоні. Фото Getty Images

Європейські посадовці хочуть, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа зобов’язалася взяти участь у гарантуванні безпеки України, зокрема, через надання американських військ для потенційної миротворчої місії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Агентство пише, що загалом союзники погоджуються з президентом України Володимиром Зеленським, що США повинні будуть надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в Україні, щоб зробити таку місію надійною.

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Співрозмовники Bloomberg вважають, що попри нинішню стриманість Трампа, згодом США можуть підтримати цю ідею. Разом з тим вони акцентували, що поки ще зарано говорити, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні.

Нині європейці намагаються сформувати бачення нової адміністрації США щодо цього питання. Водночас Трамп готується до взаємодії з лідером Росії Володимиром Путіним. 

На думку одного з європейських високопосадовців, якщо європейські союзники будуть змушені відправити миротворців самостійно, то це може підірвати довіру до гарантій і створити розкол в НАТО. Це фактично свідчитиме про кінець трансатлантичного співробітництва в рамках Альянсу.

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Разом з тим нині деякі західні дипломати кажуть, що скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. Мовляв, нині команда Трампа в приватних розмовах демонструє готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може вимагати, щоб Європа взяла на себе більшу частку тягаря із забезпечення виконання будь-якої потенційної угоди, оскільки новий президент США вважає війну в Україні європейською справою.

Команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру брати безпосередню участь у відновленні України. За словами дипломата-високопосадовця, дискусії з цього питання ще тривають, але у Трампа пропонують, щоб цим займався приватний сектор.

Передісторія:

ТрампУкраїнамиротворці
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