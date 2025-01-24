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Европейцы хотят, чтобы войска США были среди потенциальных миротворческих сил в Украине – Bloomberg

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 24 января 2025, 10:26
Европейцы хотят, чтобы войска США были среди потенциальных миротворческих сил в Украине – Bloomberg
Президент США Дональд Трамп осматривает войска во время церемонии инаугурации 20 января в Капитолии в Вашингтоне. Фото Getty Images

Европейские чиновники хотят, чтобы администрация президента США Дональда Трампа обязалась принять участие в обеспечении безопасности Украины, в частности, путем предоставления американских войск для потенциальной миротворческой миссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Агентство пишет, что в целом союзники соглашаются с президентом Украины Владимиром Зеленским, что США должны будут предоставить войска в любые будущие миротворческие силы в Украине, чтобы сделать такую миссию надежной.

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Собеседники Bloomberg считают, что несмотря на нынешнюю сдержанность Трампа, впоследствии США могут поддержать эту идею. Вместе с тем они акцентировали, что пока еще рано говорить, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине.

Сейчас европейцы пытаются сформировать видение новой администрации США относительно этого вопроса. В то же время Трамп готовится к взаимодействию с лидером России Владимиром Путиным.

По мнению одного из европейских чиновников, если европейские союзники будут вынуждены отправить миротворцев самостоятельно, то это может подорвать доверие к гарантиям и создать раскол в НАТО. Это фактически будет свидетельствовать о конце трансатлантического сотрудничества в рамках Альянса.

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Вместе с тем сейчас некоторые западные дипломаты говорят, что скептицизм Трампа относительно поддержки Украины, возможно, смягчился. Мол, сейчас команда Трампа в частных разговорах демонстрирует готовность США сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может потребовать, чтобы Европа взяла на себя большую долю бремени по обеспечению выполнения любой потенциальной сделки, поскольку новый президент США считает войну в Украине европейским делом.

Команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена принимать непосредственное участие в восстановлении Украины. По словам высокопоставленного дипломата, дискуссии по этому вопросу еще продолжаются, но у Трампа предлагают, чтобы этим занимался частный сектор.

Предыстория:

  • 22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку одной только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания Путина.
  • Европейские союзники Украины в последние недели выражают осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп не будет вынуждать Киев к преждевременным мирным переговорам с Россией.
  • На этой неделе Трамп пригрозил Москве финансовыми санкциями, если Путин откажется прекратить боевые действия в ближайшее время.

ТрампУкраинамиротворцы
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