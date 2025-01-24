Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти і повернути всю територію

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 24 січня 2025, 11:03
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти і повернути всю територію
Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з Facebook

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку обрання канцлером, серед його стратегічних пріоритетів буде справедливе припинення війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel

Деталі: На заході в Берліні 23 січня Мерц пообіцяв, що продовжить підтримувати Україну.

Реклама:

Говорячи про припинення агресивної війни Росії проти України, він наголосив, що Україна повинна "виграти війну" і бути вільною у виборі своїх політичних і військових альянсів.

Пряма мова Мерца: "Перемога означає відновлення територіальної цілісності з демократично легітимним урядом, що здійснює власний державний суверенітет".

Видання також акцентує, що він не став прямо коментувати суперечки навколо можливого пакету допомоги у розмірі 3 млрд євро для фінансування подальших поставок озброєнь. 

РЕКЛАМА:

Як і чинний канцлер Олаф Шольц, Мерц заявив, що Німеччина не повинна ставати стороною війни. 

Передісторія:

Про те, ким є Фрідріх Мерц, читайте в статті Мерц прийде, порядок наведе? Що відомо про політика, який має стати новим канцлером Німеччини

Німеччинадопомога Українімир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів – джерело
Опитування, надане УП: 50% українців схиляються до компромісу задля припинення війни
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Усі новини...
Німеччина
Литва хотіла би тренувати своїх військових у Німеччині
У Німеччині про намір Трампа швидко завершити війну: Україні спочатку потрібні гарантії безпеки
В Антгольці стартує етап Кубку світу з біатлону. Пояснюємо, чому у високих горах важко змагатися
Останні новини
14:33
Збитки бюджету Києва на 900 тисяч: фірма-фігурант розслідування УП отримала нову підозру
14:32
У Нідерландах злодії підірвали двері до музею та винесли цінні артефакти, зокрема 2500-річний шолом
13:59
У США жінка прожила понад 2 місяці після пересадки свинячої нирки: це – рекорд
13:43
Україна скоротила зовнішню торгівлю молокопродуктами
13:28
"Шлюб за добу" з нареченою з інвалідністю: на Київщині викрили схему уникнення мобілізації
13:25
Найбільший виробник одягу в Росії закриває фабрики: причини
13:18
Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів – джерело
13:17
Ділові настрої в Німеччині несподівано покращилися в січні
13:16
Вимагає тиснути на Україну: ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС
13:10
Українці за рік витратили десятки мільярдів на авто: у лідерах Toyota, BMW та Mercedes
Усі новини...
Реклама:
Реклама: