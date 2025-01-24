Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти і повернути всю територію
Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку обрання канцлером, серед його стратегічних пріоритетів буде справедливе припинення війни Росії проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel
Деталі: На заході в Берліні 23 січня Мерц пообіцяв, що продовжить підтримувати Україну.
Говорячи про припинення агресивної війни Росії проти України, він наголосив, що Україна повинна "виграти війну" і бути вільною у виборі своїх політичних і військових альянсів.
Пряма мова Мерца: "Перемога означає відновлення територіальної цілісності з демократично легітимним урядом, що здійснює власний державний суверенітет".
Видання також акцентує, що він не став прямо коментувати суперечки навколо можливого пакету допомоги у розмірі 3 млрд євро для фінансування подальших поставок озброєнь.
Як і чинний канцлер Олаф Шольц, Мерц заявив, що Німеччина не повинна ставати стороною війни.
Передісторія:
- ХДС/ХСС включив підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.
- На зустрічі з Мерцом в грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності".
- А 21 січня Мерц та Зеленський обговорили, як надалі наближати справедливий мир для України, а також глобальні виклики та ситуацію на фронті.
Про те, ким є Фрідріх Мерц, читайте в статті Мерц прийде, порядок наведе? Що відомо про політика, який має стати новим канцлером Німеччини