Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти і повернути всю територію

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з Facebook

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку обрання канцлером, серед його стратегічних пріоритетів буде справедливе припинення війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel

Деталі: На заході в Берліні 23 січня Мерц пообіцяв, що продовжить підтримувати Україну.

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Говорячи про припинення агресивної війни Росії проти України, він наголосив, що Україна повинна "виграти війну" і бути вільною у виборі своїх політичних і військових альянсів.

Пряма мова Мерца: "Перемога означає відновлення територіальної цілісності з демократично легітимним урядом, що здійснює власний державний суверенітет".

Видання також акцентує, що він не став прямо коментувати суперечки навколо можливого пакету допомоги у розмірі 3 млрд євро для фінансування подальших поставок озброєнь.

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Як і чинний канцлер Олаф Шольц, Мерц заявив, що Німеччина не повинна ставати стороною війни.

Передісторія:

ХДС/ХСС включив підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.

На зустрічі з Мерцом в грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності".

А 21 січня Мерц та Зеленський обговорили, як надалі наближати справедливий мир для України, а також глобальні виклики та ситуацію на фронті.

Про те, ким є Фрідріх Мерц, читайте в статті Мерц прийде, порядок наведе? Що відомо про політика, який має стати новим канцлером Німеччини