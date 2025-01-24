Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть всю территорию

Лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания канцлером, среди его стратегических приоритетов будет справедливое прекращение войны России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Spiegel

Детали: На мероприятии в Берлине 23 января Мерц пообещал, что продолжит поддерживать Украину.

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Говоря о прекращении агрессивной войны России против Украины, он отметил, что Украина должна "выиграть войну" и быть свободной в выборе своих политических и военных альянсов.

Прямая речь Мерца: "Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет".

Издание также акцентирует, что он не стал прямо комментировать споры вокруг возможного пакета помощи в размере 3 млрд евро для финансирования дальнейших поставок вооружений.

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Как и действующий канцлер Олаф Шольц, Мерц заявил, что Германия не должна становиться стороной войны.

Предыстория:

ХДС/ХСС включил поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу.

На встрече с Мерцом в декабре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности".

А 21 января Мерц и Зеленский обсудили, как в дальнейшем приближать справедливый мир для Украины, а также глобальные вызовы и ситуацию на фронте.

О том, кем является Фридрих Мерц, читайте в статье Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии