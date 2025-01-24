Зеленський призначив нового постпреда президента у Криму

Постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим стала Ольга Куришко, яка обіймала посаду т.в.о. постпреда президента у Криму.

Джерело: указ президента №59/2025 від 24 січня

Дослівно з документа: "Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим".

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Для довідки: Куришко з грудня 2024 року була т.в.о. постійного представника президента України в АР Крим. До того з червня 2023 року вона перебувала на посаді заступниці постійної представниці.

Куришко приєдналася до команди Представництва у грудні 2021 року та керувала Відділом правового забезпечення.

Згідно з даними сайту Представництва, Куришко працювала над стратегічними і програмними документами з питань реінтеграції, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів щодо захисту право мешканців тимчасово окупованого півострова у сфері доступу до освіти, пенсійного забезпечення, отриманні паспортних документів, підтримки політвʼязнів та членів їх родин.

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