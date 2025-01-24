Зеленський призначив нового постпреда президента у Криму
Постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим стала Ольга Куришко, яка обіймала посаду т.в.о. постпреда президента у Криму.
Джерело: указ президента №59/2025 від 24 січня
Дослівно з документа: "Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим".
Для довідки: Куришко з грудня 2024 року була т.в.о. постійного представника президента України в АР Крим. До того з червня 2023 року вона перебувала на посаді заступниці постійної представниці.
Куришко приєдналася до команди Представництва у грудні 2021 року та керувала Відділом правового забезпечення.
Згідно з даними сайту Представництва, Куришко працювала над стратегічними і програмними документами з питань реінтеграції, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів щодо захисту право мешканців тимчасово окупованого півострова у сфері доступу до освіти, пенсійного забезпечення, отриманні паспортних документів, підтримки політвʼязнів та членів їх родин.
Передісторія:
- У листопаді 2024 року Центральна виборча комісія визнала на той час постійну представницю президента у Криму Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії "Голос".
- Ташева отримала місце у Верховній Раді замість померлого депутата від її партії Олега Макарова, оскільки вона є наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку політичної партії "Голос".
- 4 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Таміли Ташевої з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.