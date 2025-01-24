Зеленский назначил нового постпреда президента в Крыму
Постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым стала Ольга Куришко, которая до этого занимала должность и.о. постпреда президента в Крыму.
Источник: указ президента №59/2025 от 24 января
Дословно из документа: "Назначить Куришко Ольгу Николаевну постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым".
Для справки: Куришко с декабря 2024 года была и.о. постоянного представителя президента в АР Крым. До того с июня 2023 года она находилась в должности заместителя постоянного представителя.
Куришко присоединилась к команде Представительства в декабре 2021 года и руководила Отделом правового обеспечения.
Согласно данным сайта Представительства, Куришко работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, принимала активное участие в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионного обеспечения, получении паспортных документов, поддержки политзаключенных и членов их семей.
Предыстория:
- В ноябре 2024 года Центральная избирательная комиссия признала в то время постоянную представительницу президента в Крыму Тамилу Ташеву избранным народным депутатом Украины от партии "Голос".
- Ташева получила место в Верховной Раде вместо умершего депутата от ее партии Олега Макарова, поскольку она является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической партии "Голос".
- 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тамилы Ташевой с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.