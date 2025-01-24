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У Путіна відповіли на заяву Трампа: Війна проти України не залежить від цін на нафту

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 24 січня 2025, 12:21
У Путіна відповіли на заяву Трампа: Війна проти України не залежить від цін на нафту
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

У Кремлі заявили, що російська агресія в Україні не залежить від світових цін на нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Зазначається, що так прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні. 

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Пряма мова Пєскова: "Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту".

Деталі: Він повторив традиційну мантру Кремля про надуману "загрозу для Росії".

"Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, через загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і через небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії, і це не пов'язано з цінами на нафту", – сказав Пєсков.

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Передісторія:

  • Дональд Трамп у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, заявив, що хоче домогтися зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
  • Трамп також заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.

РосіяТрампнафтавійна
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