У Путіна відповіли на заяву Трампа: Війна проти України не залежить від цін на нафту

У Кремлі заявили, що російська агресія в Україні не залежить від світових цін на нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Зазначається, що так прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні.

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Пряма мова Пєскова: "Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту".

Деталі: Він повторив традиційну мантру Кремля про надуману "загрозу для Росії".

"Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, через загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і через небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії, і це не пов'язано з цінами на нафту", – сказав Пєсков.

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