У Путіна відповіли на заяву Трампа: Війна проти України не залежить від цін на нафту
У Кремлі заявили, що російська агресія в Україні не залежить від світових цін на нафту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"
Деталі: Зазначається, що так прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні.
Пряма мова Пєскова: "Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту".
Деталі: Він повторив традиційну мантру Кремля про надуману "загрозу для Росії".
"Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, через загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і через небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії, і це не пов'язано з цінами на нафту", – сказав Пєсков.
Передісторія:
- Дональд Трамп у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, заявив, що хоче домогтися зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Трамп також заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.