У Путина ответили на заявление Трампа: Война против Украины не зависит от цен на нефть
В Кремле заявили, что российская агрессия в Украине не зависит от мировых цен на нефть.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"
Детали: Отмечается, что так пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение цены на нефть может положить конец войне в Украине.
Прямая речь Пескова: "Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть".
Детали: Он повторил традиционную мантру Кремля о надуманной "угрозе для России".
"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к беспокойству России, и это не связано с ценами на нефть", – сказал Песков.
Предыстория:
- Дональд Трамп в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января, заявил, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.
- Трамп также заявил, что готов рассмотреть ужесточение санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.