У Путина ответили на заявление Трампа: Война против Украины не зависит от цен на нефть

В Кремле заявили, что российская агрессия в Украине не зависит от мировых цен на нефть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что так пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение цены на нефть может положить конец войне в Украине.

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Прямая речь Пескова: "Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть".

Детали: Он повторил традиционную мантру Кремля о надуманной "угрозе для России".

"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к беспокойству России, и это не связано с ценами на нефть", – сказал Песков.

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