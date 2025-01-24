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На війні в Україні загинув австрійський доброволець

Ірина Балачук, Уляна КричковськаП'ятниця, 24 січня 2025, 13:05
На війні в Україні загинув австрійський доброволець
Фото ілюстративне з pixabay.com

30-річний доброволець з Австрії Ріхард С. загинув на російсько-українській війні, чоловік воював на боці України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланнм на австрійське видання Östrerreich

Деталі: Про загибель добровольця з Австрії повідомила українка М. в Instagram, а пізніше цю інформацію підтвердили журналістам в Міністерстві закордонних справ Австрії.

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"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто України – ред.)", – написала подруга під фото загиблого воїна.

Зазначається, що австрійський доброволець, імовірно, загинув внаслідок атаки дрона.

Передісторія:

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війнадобровольціАвстрія
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