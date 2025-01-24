На війні в Україні загинув австрійський доброволець

30-річний доброволець з Австрії Ріхард С. загинув на російсько-українській війні, чоловік воював на боці України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланнм на австрійське видання Östrerreich

Деталі: Про загибель добровольця з Австрії повідомила українка М. в Instagram, а пізніше цю інформацію підтвердили журналістам в Міністерстві закордонних справ Австрії.

Реклама:

"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто України – ред.)", – написала подруга під фото загиблого воїна.

Зазначається, що австрійський доброволець, імовірно, загинув внаслідок атаки дрона.

Передісторія:

РЕКЛАМА: